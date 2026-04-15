「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午前１０時現在で、東映アニメーションが「買い予想数上昇」で４位となっている。 １５日の東京市場で、東映アニメはしっかり。同社は１４日、ＧａｕｄｉｙＧｒｏｕｐ（東京都渋谷区）に出資したと発表しており、これが買い予想数上昇につながっているようだ。 ＧａｕｄｉｙＧｒｏｕｐは、エンタテインメント、テクノロジー、金融