負傷したリバプールFWウーゴ・エキティケの状態について、アルネ・スロット監督が「かなり深刻に見える」と語った。英『スカイスポーツ』『BBC』が伝えている。14日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第2戦。敵地での第1戦でパリSGに0-2の先勝を許していたリバプールはホームで逆転での突破を狙うも、前半28分にアクシデントが発生する。相手との接触がない場面でエキティケが右足首を負傷。プ