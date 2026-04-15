開催：2026.4.15 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 2 - 1 [ロイヤルズ] MLBの試合が15日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとロイヤルズが対戦した。 タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズで試合は開始した。 2回表、8番 カーター・ジェンセン 6球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナ