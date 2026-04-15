サッカーの試合中にチームのキャプテンが涙を流した。感動や喜びの涙ではなく、絶望感から溢れ出たものだった。“49年ぶり降格”の危機に直面しているトッテナムの物語だ。【画像】「中国人は地球の汚点」ソン・フンミンを怪我させた合成写真4月12日、トッテナムがまたしても敗れた。アウェイで行われたプレミアリーグ第32節、サンダーランドに0-1で敗戦。今年（2026年）に入ってから、未だに一度も勝利を挙げられていない。その間