【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『SUPER BEAVER LIVE ＆ DOCUMENTARY -現在地-』が、5月22日に公開。このたび、映画館だからこそ体感＆目撃できるSUPER BEAVERの新境地となるライブ体験の大迫力と、彼らを取り巻くアーティスト・俳優陣の貴重な証言、そして密着カメラが映し出したメンバーたちの素顔、衝撃的な本音と葛藤の一端も詰め込まれた、待望の本予告映像が解禁となった ■「最高の音楽を、俺