「月夜行路 −答えは名作の中に−」の番組オリジナルグッズの発売が決定しました。月夜行路 −答えは名作の中に−ロックグラス（コースター付き）2,420円（税込）小説家や大阪名物のイラストを散りばめた総柄デザインと「月夜行路 −答えは名作の中に−」ロゴ入りのおしゃれなロックグラスが登場！劇中の舞台となる銀座のバー「マーキームーン」ロゴ入りコースター付きです！■サイズ（約）H90mm×φ75mm■素材ロックグラス：