この記事をまとめると ■踏切をクルマで渡る際は一時停止＆安全確認が基本ルールだ ■警報機が鳴っているかを確認するために「窓を開ける」必要は法律上はない ■踏切を通過するときの安全のカギは音と目視のダブル確認だ クルマで踏切を通過するときのルールを覚えていますか？ 一時停止をして、窓を開けて警報機が鳴っているかを確かめ、発進したときのギヤのまま一気に通過する……と、教習所で教わる踏切の通過方法を覚えて