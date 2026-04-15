15日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午前10時現在は前日比26銭円高ドル安の1ドル＝158円80〜82銭。ユーロは06銭円高ユーロ安の1ユーロ＝187円30〜31銭。トランプ米大統領はイランとの戦争終結に向けた協議が再開される可能性があるとの見方を示した。「有事のドル買い」の巻き戻しが進み、円が買われてドルが売られた。14日のニューヨーク原油先物相場が下落したことも「日本の貿易赤