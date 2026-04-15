モデルの西山茉希（40）が15日、NHK「あさイチ」（月から金曜前8・15）にゲスト出演し、離婚について語る中で、涙する場面があった。番組では、女性の人生を見つめる新企画「わたしを生きる」がこの日にスタート。初回のテーマは「離婚後の暮らし」で、西山は、同世代で同じく離婚を経験している作家・金原ひとみ氏（42）、エッセイスト・紫原明子氏（43）とともにトークを展開した。7年前に離婚し、現在、中学生と小学生の