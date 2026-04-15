【ラーメンクッション】 4月15日 発表 ビーズクッションブランド「HANALOLO（ハナロロ）」を展開するタキコウ縫製は、「名古屋辛麺 鯱輪（しゃちりん） 岡崎店」とのコラボレーションした「ラーメンクッション」を開発した。なお、本商品は非売品で店舗キャンペーンの景品として限定配布が予定されている。 本商品は、ラーメンのどんぶりをモチー