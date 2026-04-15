『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの映画最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』のティザーポスターが解禁。数量限定の第1弾ムビチケ前売券（カード）の特典も決定した。【写真】『ミニオンズ＆モンスターズ』ムビチケ前売券第1弾特典めじるしタグ全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円※3月16日のレート換算による）の超“モンスター”級アニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022年に