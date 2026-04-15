5月15日放送・配信開始となるムロツヨシ主演の連続ドラマW-30『ドラフトキング −BORDER LINE−』より、ポスタービジュアルと予告映像第2弾が解禁された。【動画】野球人生の“ボーダーライン”に立つ選手たち とスカウトたちの熱き戦い『ドラフトキング−BORDER LINE−』本予告プロ野球チームのすご腕スカウトを主人公とした物語で、現在も「グランドジャンプ」（集英社）にて連載されているクロマツテツロウの漫画を実写化し