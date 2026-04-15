【G&L ASAT CLASSIC・PRS SE Zach Myers Myers・Ibanez Q52PB】（東京都八王子市かなちゃん還暦＋X歳）烏丸哲也様の「ギターの為の失敗は何でもOK！大丈夫！」的な青春ソングのように熱いコメントに救われながら楽しく拝見しています。中学時代にギターに出会い、高校で初エレキAriaPRO IIのレスポール。様々渡り歩きながら大学時代のCampbellの335からSHECTERのストラトで一度足を洗い、結婚してサラリーマン生活40年弱。