◆クイーンエリザベス２世Ｃ・香港Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝４月１５日、美浦トレセン２５年のジャパンカップ２着以来５か月ぶりのレースで、海外に初挑戦するマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が、国内最終追い切りを行った。Ｗコースでツルマウカタチ（５歳２勝クラス）を内から３馬身追走する形で２頭併せ。ラストは鞍上の嶋田純次騎手＝美浦・手