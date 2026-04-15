元プロサッカー選手のラモス瑠偉氏（６９）が１５日、お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演し、直腸がんとの闘病生活をテレビ初告白した。ラモス氏は昨年２月にステージ３の直腸がんと診断された。ラモス氏は「ショックだったね。まさか…違う検査しにいったら直腸がん見つけた…すごいショックだった」と明かした。さらに「目の前が真っ