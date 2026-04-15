映画「スピード」や「マトリックス」シリーズで知られる俳優のキアヌ・リーブスが、新人俳優たちに同僚に対して敬意を払うように呼びかけた。女優のキャメロン・ディアスらと共演した新作ブラックコメディ映画「Outcome」が公開となるキアヌが、俳優業界の後輩らにアドバイスをした。 【写真】敬愛する夫に密着するキャメロン・ディアス E!ニュースに、キアヌは「嫌な奴にならないようにすることだ