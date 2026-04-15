Jリーグ勢では神戸と町田が勝ち残りAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16が現地時間4月15日までに行われ、ベスト8が出揃った。ヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアの対戦相手も確定した。先にホーム&アウェー形式で行われた東地区の戦いが終わり、神戸がFCソウル、町田が江原FC、と韓国勢をいずれも倒した。サンフレッチェ広島はジョホール・タルル・タクジム（マレーシア）に敗れ敗退。もう1チームはブリーラ