中東情勢悪化の余波で主要国の国債価格が急落する中、中国国債だけが強さを見せている。原油高の衝撃と各国中央銀行の利上げ圧力の中で中国国債が避難所として浮上した。インベスティング・ドットコムによると、10年物中国国債利回りは13日基準で年1．805％となり中東情勢悪化直前の2月27日の年1．829％より0．024％下落した。債券金利と債券価格は反対に動くので、戦争期間中に中国国債の価格は上がったことになる。同じ期間に米