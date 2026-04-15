中国のあるカフェがユニークな利用規則を掲げて話題となっている。14日、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、中国山東省濰坊市青州古城に位置するカフェ「意難平（Yi Nan Ping）」は最近、出入口に大きな案内文を設置した。「やむを得ない事情により作成した」という説明で始まる告知には、これまで店内で発生した問題事例が詳細に記されている。室内での喫煙行為、根拠のない否定的なレビュー、ペッ