１４日、ラブロフ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／才揚）【新華社北京4月15日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は14日、訪中したロシアのラブロフ外相と北京で会談した。１４日、ラブロフ氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／才揚）