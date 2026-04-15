「夢や希望を読者に語るのではなく、『人間とは、所詮こんなもの』と教えてくれた。気がついたら、つげさんの作品を手放せなくなっていました。人間不信に陥り、『この世から消えてしまいたい』と思っていた私に、つげ作品は寄り添ってくれた」【画像】「乞食になりたい」亡くなる前のつげ義春さん（享年88）そう熱く語るのは、漫画家のヤマザキマリ氏だ。ヤマザキマリ氏◆◆◆「ねじ式」が大きな評判となり、一大ブームに3