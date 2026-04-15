京都府南丹市の山林で遺体で見つかった市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）について、京都府警は１５日、何者かが遺棄した疑いがあるとして、死体遺棄容疑で安達君の自宅の捜索を始めた。捜査関係者への取材でわかった。安達君のかばんと靴、遺体が別の場所で発見されるなど不可解な点があることから、府警は安達君が事件に巻き込まれた可能性があるとみて調べていた。