京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の遺体が見つかった事件で、府警は15日、何者かが遺棄した疑いがあるとして死体遺棄容疑で、安達さんの自宅を家宅捜索した。捜査関係者への取材で分かった。