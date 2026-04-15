「身代金を奪われた」――その一手が、すべてを狂わせた。日本犯罪史に刻まれる「吉展ちゃん誘拐殺人事件」。報道協定の締結、犯人の肉声公開、そして2年3ヶ月に及ぶ執念の捜査。【写真】この記事の写真を見る（2枚）戦後社会を震撼させた凶行の全貌とは？昭和38年に起きた「身代金誘拐事件」の発端を、鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ