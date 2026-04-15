おいしくるメロンパンが、本日4月15日に配信リリースした新曲「ツツジの枯れる頃には」のMVを、本日21時にプレミア公開する。 （関連：おいしくるメロンパン 峯岸翔雪、ハンブレッダーズ でらし……印象的なライブパフォーマンスで沸かすベーシストたちに注目） MVの監督は、「旧世界より」「渦巻く夏のフェルマータ」を手がけた花田健吾が担当。楽曲の世界観を体感できるダークな雰囲