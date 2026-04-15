LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を4月14日正午から15日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引、さらにオンラインカード決済で10％がポイントアップとなる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇が7,335円から、グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパが9,120円から、グランドプリンスホテル大阪ベイが9,150円から