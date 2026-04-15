◆5,000円以下で楽しめる夜アフタヌーンティー5選。新宿・銀座・表参道など画像：新宿アクアリウムダイニングJeMare-ジェマーレ-暖かくなり、夜のおでかけにぴったりなこの時期。昼間とはまた違った楽しみ方ができる、“夜アフタヌーンティー”はいかが？今回は、5,000円以下で楽しめるカジュアルな夜アフタヌーンティープランをピックアップ。駅直結のお店もあるから、雨の日のおでかけでも安心。コスパ良くちょっと贅沢な女子