◆週末のお出かけにおすすめ！ホテルニューオータニ中国料理 大観苑のチャイニーズアフタヌーンティーホテルニューオータニ（東京）の中国料理「大観苑」に、本格的な点心とスイーツが楽しめるチャイニーズアフタヌーンティーセットが登場。開催は土・日・祝日限定。点心や中華粥、王道スイーツを少しずつ盛り込んだ内容で、ひと味違ったアフタヌーンティーが堪能できる。甘いものと食事系どちらも楽しみたい人にぴったりなメニュ