山形県南陽市で、きのう発生した火災は、次々と周囲に延焼し住宅など少なくとも９棟が被害に遭う大規模な火事となりました。現場ではけさから実況見分が行われています。 【画像】きょうの火災現場あまりの現状に驚く（画像7枚） 近くの人は「たき火をしていた」と話していて、今後、火事との因果関係を調べるとみられます。 この火災は、きのう正午すぎに南陽市漆山の住宅で発生したもので、火は瞬く間に近くの家へと燃え移