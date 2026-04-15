◆家だと集中できない日に。作業が進むおすすめレストラン3選！ウェスティン横浜の天空ラウンジやパンケーキが人気のカフェほか写真：RoastedCOFFEELABORATORY渋谷神南いざ取り組もうと思っても、オフィスや家だと集中できず、つい手が止まってしまう…なんてことも。そんなときは、ホテルのレストランやおしゃれなカフェで気分を変えてみては？そこで「1名で予約可能」「コンセントあり」「2時間以上滞在できる」店舗をご紹介。ウ