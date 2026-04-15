日本サッカー協会（JFA）は15日、なでしこジャパン（日本女子代表）から選手の離脱を発表した。発表によると、アメリカ女子代表との国際親善試合に臨んでいるなでしこジャパンにおいて、DF高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）がコンディション不良のため離脱することになったという。なお、同選手に代わる追加の選手招集はないことも伝えられている。アメリカ遠征中のなでしこジャパンはアメリカ女子代表と3連戦を戦っ