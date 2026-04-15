MLS（メジャーリーグ・サッカー）のインテル・マイアミは14日、ハビエル・マスチェラーノ監督が個人的な理由により監督を辞任することを発表した。現在41歳のマスチェラーノ氏は、現役時代に母国のリーベル・プレート、イングランドのリヴァプール、さらにはスペインのバルセロナなど世界各国のクラブで活躍。引退後は指導者に転身し、2021年12月よりU−20アルゼンチン代表の監督を務めた後、2025年1月にインテル・マイアミの