◆友達とお互いの “好き ”を共有することで、楽しみが2倍に膨らんで…／おやつがあれば、だいたいだいじょうぶ(4)甘いおやつと日常の気づき。甲斐みのりが綴る、おやつ情報と書き下ろし30篇を収めた保存版。◆【04】“好き”を共有できる友達がいると幸せPHOTO／RYUMON KAGIOKA