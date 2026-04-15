能登半島地震のあと避難生活などが原因で亡くなった災害関連死について、石川県は新たに2人を認定すると決めました。地震による関連死はこれで500人を超えました。石川県は能登半島地震のあとに亡くなった人を災害関連死に認定するかどうか、医師と弁護士からなる審査会で判断していて、14日に開いた46回目の会合で14人について審査しました。このうち七尾市の1人と輪島市の1人の合わせて2人を新たに災害関連死に認定すると決めま