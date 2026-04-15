死体遺棄の疑いで家宅捜索を実施 京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が遺体で見つかったことを受け、警察はきょう、男児の自宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索に入りました。 【写真を見る】【速報】京都・南丹市 遺体発見を受け今朝から男児宅を家宅捜索 京都府警 13日に山林で安達結希さんの遺体が見つかる 京都府南丹市園部町の11歳の小学生、安達結希さんは13日、南丹市の山林で遺体で見つかりました。