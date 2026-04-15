元教諭がSNSグループで児童の盗撮画像を共有していた事件で、名古屋市が懲戒免職とした元小学校教諭の2人に対し、あわせて約250万円の損害賠償を請求する方針であることがわかりました。 【写真を見る】名古屋市教委 “盗撮共有事件”の元教諭2人に損害賠償請求の方針 給食に体液混入させた罪で…食器の交換費用約230万円･隠しカメラの探索費用約17万円 名古屋市教育委員会などによりますと、市が損害賠償を求めるのは、SN