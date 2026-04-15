京都府南丹市で行方不明となり、13日に市内の山林で遺体で見つかった安達結希くんをめぐり、警察が死体遺棄事件の可能性があるとみて、本格的に捜査を開始したことがわかりました。15日朝から結希くんの自宅の家宅捜索を行っています。