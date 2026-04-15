FIFAワールドカップ2026出場国紹介スウェーデンサッカー日本代表のＷ杯グループリーグ３戦目の相手がスウェーデンに決まった。欧州予選では絶不調に陥りながら、プレーオフでは組織と個の力を合わせて２連勝。もともと欧州のサッカーシーンで活躍するタレントが揃っている強敵だ。【予選最下位もプレーオフ勝利で本大会へ】北中米Ｗ杯欧州予選プレーオフのパスＢ決勝、ポーランドを３−２で破ったスウェーデンが２大会ぶり13