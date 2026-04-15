河村勇輝は今後の日本代表活動、ホーバス前HCへの思いを語ってくれたphoto by Getty Images後編：河村勇輝の「NBA挑戦2年目総括」NBAでの２シーズン目を終えた河村勇輝は今夏、日本代表でのプレーにも強い意欲を示している。今季終了時点でまたFAになり、どこのチームと契約することになっても、７月のNBAサマーリーグは貴重な舞台になる。それでも７月３、６日に中国、韓国で予定されているW杯アジア予選にも「状況が許すのであ