ILLIT（アイリット）がOST界のトップアーティストとして浮上した。音源チャートでも注目を集め、作品の話題性を牽引するブルーチップとして脚光を浴びている。【写真】「えぐかわ」イロハ、超至近距離SHOTILLITは、4月6日にJapan 3rd Digital Single 『Bubee』をリリースし、その韓国語バージョンを4月13日にサプライズリリースした。日本語バージョンは、放送中のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌に起用