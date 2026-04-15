【山田美保子のミホコは見ていた！】１３日、「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯＭＸ）でマツコ・デラックスが復帰。２月９日、同番組に入院先より電話出演してから９週ぶりの生登場だった。その間、マツコの席を守っていたのは旧知の女装家らや金曜ＭＣでもあるミッツ・マングローブだったが、番組ファンはトレーダーの若林史江氏とのコンビ復活を心待ちに。そのため、同日、氏がマツコとの２ショットと共に「来週もちゃんと出