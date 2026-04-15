光泉カトリック高（滋賀県草津市）アイスホッケー部の男子生徒が昨年６月、県外で練習試合中に頸髄（けいずい）損傷のけがを負ったことが同高への取材で分かった。生徒は自力で歩けなかったが、学校側は救急車を呼ばず滋賀まで連れ帰ったという。同高によると、昨年６月下旬、当時３年の男子生徒が神戸市内での練習試合中に首の痛みや手に力が入りにくい、しびれなどの症状を訴えた。プレー中に相手やフェンスと接触する場面が