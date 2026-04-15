アフリカ北東部スーダンで軍と準軍事組織による内戦が始まってから3年。WFP＝世界食糧計画は「世界最大の飢餓の危機に直面している」として警鐘を鳴らしています。スーダンでは2023年4月に軍と準軍事組織「RSF」との戦闘が始まって以来、推計15万人から数十万人が死亡したと報じられていますが、正確な犠牲者数は分かっていません。国連によりますと、およそ1200万人が避難民となっていて、WFPは深刻な食料不足に直面している人は1