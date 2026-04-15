お笑い芸人の長州小力さんが無免許で乗用車を運転し赤信号を無視したとして、書類送検されたことが捜査関係者への取材でわかりました。お笑い芸人の長州小力さんは、今月9日の正午前、東京・中野区の交差点で無免許で乗用車を運転し赤信号を無視した疑いがもたれています。警視庁の任意の調べに対し、長州小力さんは「信号を確認していなかった」「期限が切れていたのは知っていたが、仕事があるから運転した」と話していたという