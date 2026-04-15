ボクシングＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、プロ初黒星からの再起戦となった元世界２階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝との挑戦者決定戦でＴＫＯ勝ちした。戦前は不利予想が上回り、一部では試合前のテレビ出演を疑問視する声も上がったが、着実に進化した姿で一蹴。「革命」を標ぼうする異端児は、９月にも実現する世界再挑戦に向けても変わらぬスタンスを強調した。