三重県松阪市の国道で酒を飲んで車を運転した上、赤信号を無視して衝突事故を起こし、男性を死亡させたとして22歳の会社員の男が逮捕されました。危険運転致死などの疑いで逮捕されたのは、津市の会社員の福島玄規容疑者（22）です。警察によりますと、福島容疑者は今月11日の午前6時20分頃、松阪市曽原町の国道23号の交差点で酒を飲んで乗用車を運転した上、赤信号を無視して軽ワゴン車と衝突し、52歳の男性を死亡させた疑いがも