県民の模範となり、各分野で三重県の発展に貢献した人たちを称える、県民功労者の表彰式が14日、三重県庁で行われました。県民功労者表彰は、各分野の発展に貢献した人を表彰するもので、今回で62回目となります。この日は、表彰式が行われ、三重県の一見知事が、一人一人に県民功労章と表彰状を渡した後「三重県がこのように発展したのは、皆さんの長年の取り組みのおかげです。より良い三重県を作っていくためにも、みなさんがこ