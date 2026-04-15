淡い緑色の花を咲かせる「御衣黄桜」が三重県津市森町にある長野川沿いの公園近くで満開を迎えています。御衣黄桜は開花したての花びらが貴族のまとう装束に使われた「萌黄色」に似ていることから付いた名前といわれ、咲き始めの淡い緑色から次第に黄色へと移り変わりやがて花びらの中心が赤くなっていくのが特徴です。長野川沿いに整備された庄司庵公園の対岸の遊歩道に植えられているもので、現在見ごろを迎えています。去年の夏