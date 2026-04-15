物価の高騰が長期化する中で、消費者を支援するとともに、地域産業の活性化を促そうと、三重県四日市市は市内の店舗で使えるプレミアム付きデジタル商品券を7月から発行します。今回のプレミアム付きデジタル商品券は、国の交付金と市の事業費で予算をまかない、発行されます。四日市市に住む人を対象に1000円単位で販売され、一人当たりの購入上限額は3万円、プレミアム率は30％で、四日市市の参加店舗で、最大3万9000円分の買い