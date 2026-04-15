JR西日本は、関西本線で行う線路の集中保守工事に伴い、三重県内の一部区間で列車を運休し、バスによる代行輸送を行うと発表しました。14日と15日の2日間運休となるのは、伊賀上野駅から加茂駅までの区間で午前9時30分ごろから午後3時ごろまでの上下線あわせて10本の列車です。この工事は、労働人口の減少を背景に、昼間の時間帯に作業を集中させ、安全で効率的な線路保守を行うとともに、作業員の働き方改革を進めるためのもので